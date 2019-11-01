Усик та Чісора можуть провести бій за титул

Промоутер Олександра Усика Едді Хірн розповів про можливий бій українця проти Дерека Чісори. Боксери можуть битися за титул WBO.

Як повідомляє Skysports, Дерек Чісора може отримати титульний бій WBO. Промоутер Едді Хірн начебто хоче, щоб Енді Руїс та Ентоні Джошуа звільнили титул WBO. Саме на цей пояс Усик є офіційним претендентом.

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Відтак, Усик та Чісора можуть зустрітися у поєдинку за вакантний титул. Інший сценарій поєдинку – Усик та Чісора боротимуться за право битися за титул WBO.

Я думаю, що бій з Усиком можливий. Це боротьба, яку вони могли б провести, можливо, навіть за титул чемпіона світу за версією WBO в наступному році, або це бій, який вони можуть провести в лютому за цю обов'язкову позицію (право битися за титул WBO, – Спорт24),

– сказав Хірн Sky Sports.

Іншим потенційним суперником для Дерека Чісори промоутер називає Джозефа Паркера.

Чісора та його команда хочуть провести наступний поєдинок 7 грудня в андеркарді бою Джошуа – Руїс. Однак, найімовірніше, що його повернення відбудеться у лютому 2020 року.

Хто такий Дерек Чісора?

Чісора свого часу бився з Віталієм Кличком. Британець програв українцю одноголосним рішення суддів. На дуелі поглядів британець дав Віталію ляпас, внаслідок чого ледь не виникла бійка. Чісора також перед поєдинком плюнув водою в обличчя Володимира Кличка.



Після поєдинку Дерек влаштував бійку з боксером Девідом Хеєм (теперішнім своїм промоутером). Обидвоє були на певний термін дискваліфіковані. На цей момент британець провів 41 бій (32 перемоги, 9 поразок).

26 жовтня Чісора за підсумками 4 раундів переміг Прайса . Дерек завоював титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO та кинув виклик Усику.