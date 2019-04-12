Усик та Джошуа проведуть титульний бій: промоутер назвав дату

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Едді Хірн
Едді Хірн / boxingscene.com

Промоутер компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, який представляє інтереси українця Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа, розповів, коли може відбутися бій між боксерами.

Хірн заявив, що вболівальникам залишилося недовго чекати протистояння Усика з Джошуа.

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Може бути, бій буде в листопаді-грудні або найпізніше – це березень-квітень 2020 року. Він (Усик, – Спорт24) повинен стати обов'язковим претендентом на титул WBO,
– сказав Хірн.

За його словами, вирішальним буде поєдинок Усика з Карлосом Такамою, оскільки українець дебютує в суперважкій вазі.

Я думаю, що насправді це питання більше до Усика, тому що 25 травня розповість нам усе, що нам потрібно знати. Якщо він вийде в ринг і нокаутує Такама, ми можемо сказати: "Робимо бій зараз" або ж ми можемо сказати: "Давайте проведемо ще один поєдинок". Це дивовижний бій, і ми не можемо його дочекатися. Джошуа готовий,
– резюмував промоутер.

Чемпіон світу за версіями WBA Super, IBF, WBO в важкій вазі британець Ентоні Джошуа заявив, що один з наступних боїв планує провести проти Усика. При цьому це може бути чемпіонський бій для українця. Однак перед боєм проти Усика, Джошуа планує провести як мінімум два бої.

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Усик
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