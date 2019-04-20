Усик та Ломаченко хочуть битися на НСК "Олімпійський", – промоутер

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Олександр Усик з Василем Ломаченком та з Олександром Гвоздиком
Олександр Усик з Василем Ломаченком та з Олександром Гвоздиком / Фото з відкритих джерел

Українські боксери Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) , Олександр Усик (16-0, 12 КО) та Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) мріють провести бій на київському стадіоні НСК "Олімпійський".

Про це повідомив промоутер Олександр Красюк у інтерв'ю Luckypunchnet.

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Думаєте Усик не мріє провести бій на "Олімпійському"? Або Гвоздик, або Ломаченко про це не мріють? Я впевнений, що кожен з них готовий піти на все, що завгодно щоб битися на батьківщині,
– заявив Красюк коментуючи інформацію про те, що бій Дениса Берінчика проти Ніхіто Аракави стане останнім поєдинком українця на батьківщині.

Наступний поєдинок за участі Усика відбудеться 25 квітня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Його суперником буде Карлос Такам, а двобій в Україні покаже телеканал "Інтер".

Майбутні суперники Олександра Гвоздика та Василя Ломаченка наразі невідомі. Останній бій Ломаченко провів 12-го квітня й жорстко нокаутував британця Ентоні Кроллу, а Олександр Гвоздик 30 березня здолав Дуду Нгумбу.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик Олександр Усик Василь Ломаченко Новини Спорту
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