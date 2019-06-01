Усик та Ломаченко-старший отримали престижну премію від американських журналістів

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Олександр Усик
Олександр Усик / СЭ

Чемпіон світу у першій важкій вазі за версіями WBO, WBC і IBF Олександр Усик отримав престижну премію від американських журналістів. Премію отримав і тренер Анатолій Ломаченко.

Усик став боксером 2018 року за версією Boxing Writers Association of America (Асоціація журналістів США, що пишуть про бокс, BWAA).

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Його менеджер Егіс Клімас отримав звання "менеджер року".

Також премію отримав і Анатолій Ломаченко. Американські журналісти назвали його "тренером року".

До слова, Усик потрапив у топ-5 боксерів-важковаговиків. І вже відомо, коли українець проведе наступний бій.

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Теги: Спорт Новини Спорту Олександр Усик Бокс
Джерело: 24 канал
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