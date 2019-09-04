Усик та Спонг вперше прокоментували майбутній бій

Олександр Усик і Тайрон Спонг прокоментували майбутній поєдинок. Боксери зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго (США).

Олександр Усик заявив, що повинен пройти це випробування, щоб згодом битися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі.

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Я дуже радий, що мій дебют в суперважкій вазі відбудеться 12 жовтня в Чикаго і буде показаний в прямому ефірі DAZN. Спонг – швидкий і сильний боксер. Він досяг в рингу великого успіху. Я повинен пройти це випробування, щоб битися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі. З нетерпінням чекаю можливості побачити всіх на вечорі боксу,

– сказав Олександр.

Тайрон Спонг також заявив, що хоче випробувати свої сили й назвав Усика одним з найкращих боксерів світу.

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Я досяг більшості своїх цілей в кікбоксингу і став одним з найуспішніших чемпіонів в історії цього виду спорту. Я хочу випробувати себе в такому складному виді спорту, як бокс. Я невпинно працював протягом трьох останніх років.



Тепер у мене є можливість довести, що я хороший боксер у бою проти, можливо, найкращого бійця pound for pound і найбільш технічно підкованого боксера у світі. Хтось може подумати, що це занадто складний виклик, але я вірю в себе. Чекаю можливості здобути перемогу 12 жовтня,

– резюмував Спонг.

Усик та Спонг зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго на Wintrust Arena. Для українця це буде дебютний бій у суперважкій вазі.