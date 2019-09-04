Усик та Спонг вперше прокоментували майбутній бій

127 Читать новость на русском
Олександр Усик – Тайрон Спонг
Олександр Усик – Тайрон Спонг / boxingnews24.com

Олександр Усик і Тайрон Спонг прокоментували майбутній поєдинок. Боксери зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго (США).

Олександр Усик заявив, що повинен пройти це випробування, щоб згодом битися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі.

Читайте також: Усик проти Спонга: букмекери назвали переможця

Я дуже радий, що мій дебют в суперважкій вазі відбудеться 12 жовтня в Чикаго і буде показаний в прямому ефірі DAZN. Спонг – швидкий і сильний боксер. Він досяг в рингу великого успіху. Я повинен пройти це випробування, щоб битися за титул чемпіона світу в суперважкій вазі. З нетерпінням чекаю можливості побачити всіх на вечорі боксу,
– сказав Олександр.

Тайрон Спонг також заявив, що хоче випробувати свої сили й назвав Усика одним з найкращих боксерів світу.

До слова: Топовий кікбоксер та нокаутер: Хто такий суперник Усика – Тайрон Спонг?

Я досяг більшості своїх цілей в кікбоксингу і став одним з найуспішніших чемпіонів в історії цього виду спорту. Я хочу випробувати себе в такому складному виді спорту, як бокс. Я невпинно працював протягом трьох останніх років.

Тепер у мене є можливість довести, що я хороший боксер у бою проти, можливо, найкращого бійця pound for pound і найбільш технічно підкованого боксера у світі. Хтось може подумати, що це занадто складний виклик, але я вірю в себе. Чекаю можливості здобути перемогу 12 жовтня,
– резюмував Спонг.

Усик та Спонг зустрінуться 12-го жовтня у Чикаго на Wintrust Arena. Для українця це буде дебютний бій у суперважкій вазі.

blog_ava
Вихідні дні-2019: календар свят в Україні
сьогодні
165657
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Усик – Спонг Олександр Усик
Джерело: boxingnews24.com
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Збірна найдорожчих трансферів літа 2019
сьогодні 15:01 Збірна найдорожчих трансферів літа 2019
Ігор Саджениця 253
Олімпійська чемпіонка Харлан про зміну громадянства, зіркову хворобу та головну мрію у кар'єрі
сьогодні 14:26 Олімпійська чемпіонка Харлан про зміну громадянства, зіркову хворобу та головну мрію у кар'єрі
1506
Світоліна за підсумками US Open може піднятися на друге місце рейтингу WTA
сьогодні 12:15 Світоліна за підсумками US Open може піднятися на друге місце рейтингу WTA
521
ФІФА представила офіційний логотип Чемпіонату світу 2022 року в Катарі: фото та відео
3 вересня 23:33 ФІФА представила офіційний логотип Чемпіонату світу 2022 року в Катарі: фото та відео
563
Четверо гравців збірної України U-20 названі ФІФА "зірками, які сходять"
3 вересня 20:00 Четверо гравців збірної України U-20 названі ФІФА "зірками, які сходять"
1324
Новини
Більше новин
Залиште відгук