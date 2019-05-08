Усик травмувався, бій з Такамом перенесено

Дебютний бій чемпіона світу WBC, WBO, IBF в першій важкій вазі Олександра Усика в суперважкому дивізіоні відкладається на невизначений час.

Про це повідомив менеджер українського чемпіона світу Егіс Клімас.

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На жаль, Усик отримав травму біцепс і не буде битися 25 травня. Скоро буде оголошена нова дата його дебюту в суперважкій вазі,

– написав Клімас у Twitter.

Breaking News: Unfortunately Usyk has suffered a bicep injury and will no longer fight on May 25. A new date for his heavyweight debut will be announced shortly — Egis Klimas (@KlimasBoxing) 7 мая 2019 г.

Усик повинен був дебютувати в супертяжах 25 травня в Оксон-Хіллі в поєдинку з Карлосом Такамом. Перемога в цьому поєдинку могла б дозволити українцю битися за титул WBO проти Ентоні Джошуа.

Якщо Карлос Такам переможе Олександра Усика, то може отримати 800 тисяч доларів. Олександр за бій заробить понад мільйон доларів.

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