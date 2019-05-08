Усик травмувався, бій з Такамом перенесено
Дебютний бій чемпіона світу WBC, WBO, IBF в першій важкій вазі Олександра Усика в суперважкому дивізіоні відкладається на невизначений час.
Про це повідомив менеджер українського чемпіона світу Егіс Клімас.
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На жаль, Усик отримав травму біцепс і не буде битися 25 травня. Скоро буде оголошена нова дата його дебюту в суперважкій вазі,
– написав Клімас у Twitter.
Усик повинен був дебютувати в супертяжах 25 травня в Оксон-Хіллі в поєдинку з Карлосом Такамом. Перемога в цьому поєдинку могла б дозволити українцю битися за титул WBO проти Ентоні Джошуа.
Якщо Карлос Такам переможе Олександра Усика, то може отримати 800 тисяч доларів. Олександр за бій заробить понад мільйон доларів.