Усик у бою проти Візерспуна завдав 139 точних ударів, його суперник – лише 21

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Усик переміг Візерспуна
Усик переміг Візерспуна / Getty Images

Український боксер Олександр Усик вдало дебютував у суперважкій вазі. Він здобув дострокову перемогу над американцем Чаззом Візерстпуном.

Як це було: Олександр Усик здобув дострокову перемогу в бою проти Чазза Візерспуна

Загалом бій тривав лише сім раундів, після чого Візерспун відмовився продовжувати поєдинок. За цей час він завдав 208 ударів, з яких лише 21 був точним (10%), пише Tribuna.com.

Натомість Усик його цілковито переважив, як і в кількості ударів, так і за точністю. Українець завдав 347 ударів, 139 з яких (40%) були точними.

Також перевага на стороні українця і за джебами – 53 точних з 224 спроб (кожен четвертий). Візерспун 109 разів пробивав джебом, але лише 5 з них досягли цілі.

Щодо силових ударів, то їх в Усика було аж 86 точних (зі 123). Його суперник завдав 99 силових ударів, з яких влучними виявилися лише 16.

Як це було: Олександр Усик – Чазз Візерспун: відео бою

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Олександр Усик – Чазз Візерспун: відео бою
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Усик – Візерспун Олександр Усик
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