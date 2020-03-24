Усик у рейтингу топ-3 в суперважкій вазі за версією BoxRec

Український боксер замкнув трійку лідерів, у активі Усика – 508,5 набраних пунктів.

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Рейтинг очолив чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) – 912,8 очків. Другу позицію зайняв володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) – 864,8.

Додамо, що замкнув 10-ку кращих майбутній опонент Усика – британець Дерек Чісора. у активі якого 268,1 пунктів.

Раніше 33-річний український боксер заявив, що прагне стати абсолютним чемпіоном та хоче битися з Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

Усик готується до бою з Дереком Чісорою, який стане другим його поєдинком в суперважкій вазі після переможного дебюту з Чаззом Візерспуном у жовтні минулого року. Однак, бій з американцем може бути відкладений до червня через пандемію коронавірусу.

Ентоні Джошуа незабаром належить захист титулів у бою з болгарином Кубратом Пулєвим, але в разі перенесення цього поєдинку він може побитися і з Тайсоном Ф'юрі.

У той же час, на бій з Ф'юрі в даний момент претендує Деонтей Уайлдер. Їх вже третій поєдинок запланований на 18 липня.

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