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Усик у рейтингу топ-3 в суперважкій вазі за версією BoxRec

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Олександр Усик / maxboxing.com

Популярне видання BoxRec оновило рейтинг боксерів суперважкої вагової категорії, у якому в десятці найсильніших розташувався українець Олександр Усик (17-0, 13 КО).

Український боксер замкнув трійку лідерів, у активі Усика – 508,5 набраних пунктів. 

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Рейтинг очолив чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) – 912,8 очків. Другу позицію зайняв володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) – 864,8. 

Додамо, що замкнув 10-ку кращих майбутній опонент Усика – британець Дерек Чісора. у активі якого 268,1 пунктів.

Раніше 33-річний український боксер заявив, що прагне стати абсолютним чемпіоном та хоче битися з Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BoxRec’s Heavyweight Top 10 rankings - thoughts?

Допис, поширений Boxing Worldwide (@boxing_worldwide1)

  • Усик готується до бою з Дереком Чісорою, який стане другим його поєдинком в суперважкій вазі після переможного дебюту з Чаззом Візерспуном у жовтні минулого року. Однак, бій з американцем може бути відкладений до червня через пандемію коронавірусу.
  • Ентоні Джошуа незабаром належить захист титулів у бою з болгарином Кубратом Пулєвим, але в разі перенесення цього поєдинку він може побитися і з Тайсоном Ф'юрі.
  • У той же час, на бій з Ф'юрі в даний момент претендує Деонтей Уайлдер. Їх вже третій поєдинок запланований на 18 липня.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Олександр Усик Спорт Бокс
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