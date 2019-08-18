Усик у США зустрівся із зіркою Голлівуда: фото
Олександр Усик, готуючись до наступного бою, зустрівся із зірковим актором. Український боксер познайомився з Марком Волбергом.
Олександр у своєму офіційному Instagram опублікував спільну з Марком Волбергом фотографію.
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Познайомився з голлівудським актором, дуже позитивною людиною і скромним Марком Волбергом,
– підписав світлину Усик.
Наступний бій Олександра Усика відбудеться 12 жовтня на Wintrust Arena в Чикаго (США). Бій пройде в суперважкій вазі, в якій українець до цього ніколи не виступав.
Усі деталі щодо бою Усика будуть відомі наступного тижня. Зокрема, наступного тижня Олександр дізнається проти кого він буде битися.
Марк Волберг – американський актор, продюсер, модель, філантроп, музикант. Проривом у кар'єрі стала головна роль у драмі "Ночі в стилі бугі", щедро відзначеній критиками у всьому світі.
Наступні роботи в успішних блокбастерах "Ідеальний шторм", "Планета мавп", "Пограбування по-італійськи", "Відступники", "Макс Пейн", а також номінація на премію "Оскар" закріпили за ним статус зірки.
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