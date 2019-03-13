Усик у супертяжах теж забере всі пояси, – екс-чемпіон світу

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Колишній чемпіон світу Володимир Сидоренко вірить, що у Олександра Усика (16-0, 12 КО) вийде стати чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Про це українець заявив у інтерв'ю Luckypunch.net.

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За словами колишнього боксера, Сашко досягне успіху й у надважкій вазі. Також Сидоренко прокоментував можливий бій Усика з Джошуа та з Повєткіним.

Хочу нагадати вболівальникам боксу, що Саша Усик не вперше виступає в надважкій вазі. Коли він боксував з "Українськими отаманами", то виступав в цьому дивізіоні і перебив їх там усіх. Він був швидше, могутніше, він був на ногах краще. Тобто, для нього це не нове. Думаю, у нього велике майбутнє і є можливість, що в надважковаговиках він також всі пояси забере.

"Бій Усик – Джошуа? Уже про це говорять. Колажі роблять, де Усик зі своїми поясами і Джошуа - зі своїми. Все можливо. Джошуа дуже добре відгукується про Сашка, вони два Олімпійські чемпіони та британець розуміє, що цей бій можливий. Я впевнений, що, швидше за все, так і буде. Дебютний бій в надважковаговиках з Повєткіним? Чому б і ні. Правда, я не знаю, як цей бій буде цікавий для американської публіки. Для Сашка це буде не прохідний бій, але суперник, в принципі, на спаді вже. Це хороший перший крок для Усика", – сказав Сидоренко.

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До слова, поки команда Усика не може домовитися щодо його бою у важкій ваговій категорії. Серед можливих суперників – російський боксер Олександр Повєткін.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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