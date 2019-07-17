Усик у Ялті побував у гостях у юних спортсменів: фото

Український боксер Олександр Усик вирішив відвідати рідний Крим, який окупований Російською Федерацію. У Ялті колишній абсолютний чемпіон світу зустрівся із сумоїстами.

Усик побував у гостях у юних ялтинських сумоїстів, повідомляє місцеве видання "Кримський спорт".

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Український боксер взяв участь у нагородженні переможців і призерів Відкритої першості спортшколи №6 з сумо, яка пройшло в Гаспрі на базі ДЮСК "Титан".

Крім того, Усик поспілкувався з хлопцями, поділився з ними секретами своєї майстерності, відповів на численні запитання, і взяв участь у фотосесії та роздав автографи.

На зустріч з Олександром Усиком, крім юних сумоїстів, запросили й вихованців Гаспринської секції боксу.

Олександр Усик проводить відпустку в рідному Сімферополі (тимчасово окупованому Російською Федерацією). Олександр піднявся на найвищу висоту півострова гору Ай-Петрі.

Що об'єднує Олександра Усика та Кримський півострів?

Олександр Усик народився у Криму в місті Сімферополь. Втім обоє його батьків з континентальної частини України. У 2014 році, після анексії Криму Росією, Усик заявив, що не збирається ні переїжджати з півострова, ні міняти українське громадянство на російське. Крім того, наголосив: Крим – це Україна. Крім того, Усик говорив, що радо відвідає півострів, коли у нього з'явиться така можливість.