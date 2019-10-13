Олександр Усик – Чазз Візерспун: онлайн-трансляція бою

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Усик – Уізерспун: дивитися онлайн бій 12 жовтня 2019
Олександр Усик – Чазз Візерспун онлайн-трансляція бою / 24 канал

Український боксер Олександр Усик дебютує у важкій вазі. Перший його суперник – американець Чазз Візерспун. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Бій між Усиком та Візерспуном – головна подія на вечорі боксу в Чикаго (США) 12 жовтня (ніч на 13 жовтня в Україні). Переглянути поєдинок в Україні можна по телебаченню, а також онлайн.

Дебютний для Усика бій у супертяжах в Україні покаже телеканал "Інтер". 13-го жовтня о 4:30 за київським часом на каналі вийде програма "Великий бокс". Після цього запланований показ бою. Приблизний початок – о 5:30.

Онлайн-трансляція бою буде доступна тут перед початком поєдинку.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Усик – Візерспун Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
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