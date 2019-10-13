Олександр Усик – Чазз Візерспун: відео бою
У бою між Олександром Усиком та Чаззом Візерспуном у суботу, 12 жовтня, була зафіксована дострокова перемога українця.
Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі. Його першим суперником став американець Чазз Візерспун. Українець здобув дострокову перемогу у сьомому раунді.
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Відео бою Усик – Візерспун
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