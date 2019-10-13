Олександр Усик – Чазз Візерспун: відео бою

3364 Читать новость на русском
Усик – Уізерспун – відео бою 12 жовтня 2019 – нокаут онлайн
Олександр Усик – Чазз Візерспун відео бою / Getty Images

У бою між Олександром Усиком та Чаззом Візерспуном у суботу, 12 жовтня, була зафіксована дострокова перемога українця.

Олександр Усик дебютував у суперважкій вазі. Його першим суперником став американець Чазз Візерспун. Українець здобув дострокову перемогу у сьомому раунді.

Читайте також: Олександр Усик здобув дострокову перемогу в бою проти Чазза Візерспуна

Відео бою Усик – Візерспун

 

blog_ava
Україна тактично обійшла Росію, – дипломат
сьогодні
5264
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Усик – Візерспун Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Усик
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 12-го жовтня
сьогодні 09:06 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів та відео голів 12-го жовтня
Юрій Семенюк 1258
Олександр Усик – Чазз Візерспун: відео бою
сьогодні 07:42 Олександр Усик – Чазз Візерспун: відео бою
Юрій Семенюк 3340
Як вболівальники підтримували збірну України у Харкові: атмосферні фото та відео
12 жовтня 11:43 Як вболівальники підтримували збірну України у Харкові: атмосферні фото та відео
Ігор Саджениця 1747
Тренерка мені сказала, що з такими ногами я маю йти в моделі або бігати, – Софія Яремчук
10 жовтня 18:55 Тренерка мені сказала, що з такими ногами я маю йти в моделі або бігати, – Софія Яремчук
Станіслав Безушко 1555
Як Дзідзьо виконав гімн України перед матчем збірної у Харкові: відео
12 жовтня 09:02 Як Дзідзьо виконав гімн України перед матчем збірної у Харкові: відео
Юрій Семенюк 16983
Новини
Більше новин
Залиште відгук