Усик в Калфіорнії розпочав підготовку до дебюту в супертяжах: фото

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Олександр Усик
Олександр Усик / K2 Promotions

Український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) почав в США підготовку до свого дебютного бою в суперважкій дивізіоні.

Тренувальний збір українця проходить в Окснарді (Каліфорнія), повідомляє Luckypunch.net.

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Суперником Усика стане Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), бій з яким повинен був відбутися ще в травні.

Спорт 24 писав, що поєдинок відбудеться 12 жовтня. Також відомо, що бій Усик – Такам відбудеться в Чикаго на арені Wintrust Arena.

Що відомо про дебют Усика в суперважкій вазі
На початку травня Усик зазнав травми біцепса під час підготовки до дебютного в суперважкій вазі бою. Відтак, бій 25 травня з Карлосом Такамом не відбувся.

Після цього один з промоутерів Усика Олександр Красюк заявив, що в команді більше не розглядають Такама як кандидата на дебютний для українця бій у супертяжах.

Ситуацію начебто змінило те, що Олександр був призначений обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO.

Але співпромоутер Усика Едді Хірн з компанії Matchroom Boxing заявив, що Олександр перший бій у хевівейті проведе проти Такама, як і планувалося раніше.

Ясності щодо бою вимагав і сам Такам. За словами Карлоса, він все ще сподівається вийти в ринг з Усиком. Камерунець впевнений, що зможе перемогти українця.

Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.

 

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Теги: Футбол Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Усик Усик – Такам
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