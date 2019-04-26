Усик в обіймах з Ломаченком готується до дебюту в супертяжах: миле фото

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC, WBO і IBF Олександр Усик (16-0, 12 КО) продовжує підготовку до дебютного поєдинку в суперважкому дивізіоні проти Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Українець в компанії Василя Ломаченка й інших друзів тренується на Олімпійській базі в Конча-Заспі.

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На одній зі світлин Усик з Ломаченком мають дуже кумедний вигляд. Сашко по-дружньому обійняв Василя, який в цей час сидів в окулярах із серйозним виглядом.

Наступний поєдинок за участі Усика відбудеться 25 травня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Двобій в Україні покаже телеканал "Інтер".

Відомо, що Карлос Такам може отримати 800 тисяч доларів, якщо переможе Олександра Усика. Скільки за цей бій отримає українець – поки невідомо.

Також промоутер Олександр Красюк повідомляв, що українські боксери Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) , Олександр Усик та Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) мріють провести бій на київському стадіоні НСК "Олімпійський".

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