Усик відповів на запитання "чий Крим" в інтерв'ю ексрегіоналці Бондаренко

Олександр Усик дав інтерв'ю колишній депутатці від "Партії регіонів" Олені Бондаренко. Усик відповів на спортивні та політичні запитання. Зокрема, боксер поділився думкою про анексію Криму та війну на сході України.

Олександр, який народився у Сімферополі, заявив, що їздить у Крим, адже там живуть його близькі – сестра та куми.

Читайте також Усик відповів на образливий коментар: Ти боягуз, який ніколи при зустрічі такого не скаже

"Як ставлюся до того, що відбувається? Це велика біда, що відбувається. Помирає дуже багато людей. Війна – це завжди страшно, це дуже погано. Як це зупинити?", – заявив Олександр.

У відповідь на це Бондаренко відповіла, що "слід визнати внутрішній конфлікт".

"Знаєте, що ще ми зробили? Ми кинули своїх громадян напризволяще. Ми просто забули. Ми кричимо: "Територія. Чий Крим, чий Крим?" Я вам скажу: "Так хр*н з тобою, Крим. Люди, які там – це і є Крим", – відповів Олександр.

Ту саму тезу Усик використав щодо війни на Донбасі, яку розв'язала Російська Федерація.

На Донбасі, всюди, ми забуваємо про людей. Кажемо: "Територія, територія, територія". Добре, територія, і що? А люди, які там живуть – це не найцінніше? Нам взагалі без різниці, хто там живе, які у них події, як там?,

– сказав боксер.

Усик заявив, що переживає за людей, які в Донецьку та Луганську. На його думку, люди нікого не цікавлять.

"Ось уявляєте, щоб півтора-два мільйони кримчан переїхали до Києва або ще кудись? Куди вони поїдуть без нічого, без нікого? Ми про це не думаємо. У тому ж Донецьку, в тому ж Луганську. Люди нікого не цікавлять, а цікавить територія. Я переживаю за людей, я реально про це думаю іноді. Думаю про те, як вони там", – резюмував Олександр.

Відео інтерв'ю Усика

Що відомо про Усика та Крим? 33-річного боксера часто запитують про анексію Криму та до якої держави належить півострів – України чи Росії. На це Олександр свого часу відповів, що "Крим божий". У попередньому поєдинку проти Чазза Візерспуна Усик боксував у шортах з прапором України та написом Сімферополь.

Хто така Олена Бондаренко?

Колишня членкиня "Партії регіонів", журналістка, народний депутат України 5-го, 6-го та 7-го скликань.

Була головою підкомітету з питань телебачення та радіомовлення Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації.

Відома своїми скандальними висловлюваннями про відносини України і Росії та війну на Донбасі.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.