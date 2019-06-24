Усик вирішив змінити суперника на дебютний в супертяжах бій

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Олександр Усик
Олександр Усик / GETTY IMAGES

Колишній абсолютний чемпіон Олександр Усик дебютує в суперважкій ваговій категорії восени. Про це заявив його промоутер Олександр Красюк.

Промоутер у коментарі Tribuna.com сказав, що в команді поки не визначилися з остаточною датою дебюту в супертяжах. Поєдинок планують на вересень, але ні часу, ні місця, ні суперника поки підтвердити не можуть.

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Усик повинен був дебютувати в супертяжах 25 травня в Оксон-Хіллі в поєдинку з Карлосом Такамом. Однак через травму біцепса його бій перенесли. За словами Красюка, Карлос Такам більше не пріоритетний суперник.

Олександр несподівано був призначений обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO. Усик зустрінеться з переможцем бою Ентоні Джошуа – Енді Руїс. Їх реванш відбудеться у листопаді.

Через те, що Олександр отримав право битися за пояс WBO, його плани змінилися й команда розглядає всі можливі сценарії щодо розвитку ситуації. Наразі останній бій Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью.

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Усик
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