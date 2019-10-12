Усик – Візерспун: анонс боксерського поєдинку

12-го жовтня у Чикаго відбудеться один з найбільш очікуваних поєдинків 2019 року. Колишній абсолютний чемпіон у першій важкій вазі Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі. Українець зустрінеться з Чаззом Візерспуном.

Усик – Візерспун. Головне

Що: дебютний бій Усика у суперважкій вазі

Де: Чикаго (США), Wintrust Arena

Коли: ніч із суботи на неділю 13-го жовтня, 5:30

Трансляція: канал Інтер

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Чим важливий та цікавий бій

Олександр Усик дебютує в суперважкій вазі. У травні дебют Олександра не відбувся, оскільки він зазнав травми біцепса. Бій проти камерунця Карлоса Такама спершу було перенесено, а потім скасовано. Такам змінив промоутера й команди не домовилися.

Карлоса повинен був замінити топовий кікбоксер з Нідерландів Тайрон Спонг. Фахівці та вболівальники скептично поставилися до вихідця Сурінаму, однак прийняли факт, що саме він стане першим суперником Усика.

Та 9-го жовтня, наче грім серед ясного неба, з’явилася інформація, що бій Усик – Спонг скасовано через те, що нідерландець провалив допінг-тест. Таким чином, на перший план вийшло не те, хто суперник Усика в першому поєдинку у хевівейті, а чи взагалі колись цей дебют відбудеться…

У команді українця зізналися, що мали інформацію про можливий допінг Спонга, відтак шукали потенційну заміну на бій з Олександром. За 4 дні до поєдинку команда Усика домовилася з Чаззом Візерспуном і дебют Усика таки відбудеться.

Чим важливий дебют Олександра? Усик став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі. Експерти називають Олександра загрозою всім боксерам у суперважкій вазі. Однак крузервейт і хевівейт – дві різні вагові категорії. Постає логічне запитання, чи зможе Усик так само ефектно перемагати більш габаритних боксерів у хевівейті?

Для Олександра бій проти Візерспуна – це шанс заявити про себе та отримати серйозний бій у майбутньому. У команді українця говорять, що вже наступний бій Олександр проведе за титул, якщо здолає Чазза.

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Усик є претендентом на пояс WBO, яким володіє Енді Руїс. Мексиканець наприкінці року проведе реванш з Джошуа й переможець бою начебто має зустрітися з українцем. Та існує ряд бюрократичних нюансів, тому про бій Усика з переможцем поєдинку Руїс – Джошуа ще рано говорити. Завдання Усика ефектно дебютувати.

Також ЗМІ та експерти вважають, що Олександр стане третім боксером в історії, який ставав чемпіоном світу у крузервейті та хевівейті. До цього це вдавалося тільки Евандеру Холіфілду та Девіду Хею.

Що варто знати про Візерспуна

38-річний Чазз у коледжі подавав надії стати баскетболістом. Однак після того, як він не зміг отримати контракт з командою НБА, перемкнувся на бокс. Розпочав любительську кар'єру на другому курсі коледжу й тільки два роки бився на аматорському рівні.

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Його аматорський рекорд становить 32 поєдинки, 26 перемог і 6 поразок. На професійному рівні Чазз не вигравав чемпіонських боїв і тільки тричі бився з топ-боксерами. Американець бився з Крісом Арреолою, Тоні Томпсоном та Сетом Мітчеллом і всім програв.

Досягнення Чазза – перемога на чемпіонат штату Пенсільванія, "Золоті рукавички".

Як боксери підходять до бою

Усик заряджений на бій і підходить до поєдинку з "нулем" у графі поразок. Однак останній поєдинок Усика відбувся майже рік тому. 10-го листопада Олександр нокаутував Тоні Белью.

Усик – Белью відеоогляд бою

Боксерською мовою, в Усика серйозний простій. Ймовірно, на українця психологічно тисне зміна суперників, перенесення дебюту та травма. За словами самого ж українця, він ризикував повісити рукавички на цвях, якби не прийняв рішення перенести бій 25-го травня.

Візерспун підтримував себе у формі, однак не готувався цілеспрямовано, як Усик. Наразі Чазз має серію з восьми поспіль перемог. Шість з восьми поєдинків він завершив нокаутом. Останній суперник Чазза Сантандер Сільгадо не зміг продовжити бій вже після другого раунду.

Ветерану нічого втрачати, тому бій з Усиком шанс заробити на безтурботну пенсію.

Прогноз

Візерспун боксує в середньому темпі та досить важкий на ногах. У його арсеналі досить потужний удар, однак Чазз не надто любить вв’язуватися у ближній бій. Єдиний шанс ветерана перемогти – це "лакі панч".

Усик чудово працює ногами та відмінно вибудовує стратегію на бій. Відсутність потужного удару є недоліком українця, проте Олександр намагається компенсувати його великою кількістю ударів. Навряд чи будь-якому боксеру подобається витримувати шквал атак.



Усик – Візерспун: порівняльна інфографіка / 24 канал

Можливо, Візерспун виграє перші раунди, однак від середини бою Усик почне домінувати. Бій буде зупинено, або ж Олександр виграє рішенням суддів.