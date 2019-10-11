Усик – Візерспун: де дивитися онлайн боксерський поєдинок
У ніч з 12 на 13 жовтня український боксер Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі. У Чикаго (США) Олександр зустрінеться з досвідченим Чаззом Візерспуном. Переглянути поєдинок в Україні можна по телебаченню.
Дебютний для Усика бій у супертяжах в Україні покаже телеканал "Інтер". 13-го жовтня о 4:30 за київським часом на каналі вийде програма "Великий бокс".
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Бій Усик – Візерспун пройде в андеркарті поєдинку між чемпіоном світу за версією WBA в напівважкій вазі росіянином Дмитром Біволом і претендентом домініканцем Леніном Кастільо.
Поєдинок Усик – Візерспун розпочнеться приблизно о 05:30 за київським часом. У США бій покаже стрімінгова платформа DAZN.
Сайт Спорт24 проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Американець Чазз Візерспун замінить у ринзі Тайрона Спонга, якого за чотири дні до бою звинуватили у вживанні допінгу.
Фаворитом поєдинку Усик – Візерспун букмекери називають українського спортсмена.