Усик – Візерспун: де дивитися онлайн боксерський поєдинок

У ніч з 12 на 13 жовтня український боксер Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі. У Чикаго (США) Олександр зустрінеться з досвідченим Чаззом Візерспуном. Переглянути поєдинок в Україні можна по телебаченню.

Дебютний для Усика бій у супертяжах в Україні покаже телеканал "Інтер". 13-го жовтня о 4:30 за київським часом на каналі вийде програма "Великий бокс". Читайте також: Нереалізований баскетболіст: хто такий Чазз Візерспун – новий суперник Усика Бій Усик – Візерспун пройде в андеркарті поєдинку між чемпіоном світу за версією WBA в напівважкій вазі росіянином Дмитром Біволом і претендентом домініканцем Леніном Кастільо. Поєдинок Усик – Візерспун розпочнеться приблизно о 05:30 за київським часом. У США бій покаже стрімінгова платформа DAZN. Сайт Спорт24 проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку. Американець Чазз Візерспун замінить у ринзі Тайрона Спонга, якого за чотири дні до бою звинуватили у вживанні допінгу . Фаворитом поєдинку Усик – Візерспун букмекери називають українського спортсмена .

Усик – Візерспун: порівняльна інфографіка / 24 канал