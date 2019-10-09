Усик – Візерспун: букмекери вже назвали переможця бою

За чотири дні до дебюту Олександра Усика в суперважкій вазі в українця змінився суперник. Замість Тайрона Спонга колишньому абсолютному чемпіону світу в першій важкій вазі протистоятиме Чазз Візерспун.

Усик – Візерспун: прогноз

Наразі складно прогнозувати, як зміна суперника вплине на Усика. Ні Олександр, ні тим паче Візерспун не могли очікувати, що зустрінуться. Відтак, обидва боксери перебувають у рівних умовах. Ймовірно, становище українця навіть краще, адже він цілеспрямовано готувався до поєдинку.

Візерспун – це насамперед досвідчений опонент і справжній важковаговик. Для Олександра це вкрай важливо, щоб перевірити свої сили. Чазз навіть цікавіший опонент, аніж Тайрон Спонг. Габарити нідерландця нічим не кращі, аніж Усика, а Візерспун якраз великий атлет.

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Прогноз Pari Match

На папері фахівці компанії Pari Match називають Олександра Усика абсолютним фаворитом поєдинку в Чикаго (США). Коефіцієнт на те, що українець дебютує у суперважкій вазі перемогою над Візерспуном – 1,01.

Перемогу 38-річного американця, який 29 боїв виграв нокаутом, експерти Pari Match оцінили коефіцієнтом 15. Найбільш нереальний сценарій, на думку букмекерів, нічия в поєдинку. На цей результат фахівці пропонують коефіцієнт 30.

Прогноз ФанСпорт

Дещо більше вірять у шанси Чазза здолати Усика експерти компанії "ФанСпорт". На перемогу американця, для якого поєдинок буде в рідних стінах, букмекери дають коефіцієнт 13.

Втім, Усик все одно фаворит бою. Перевагами українця є його блискуча техніка та швидкість. Його перемогу в цьому поєдинку у "ФанСпорт" оцінюють коефіцієнтом 1,01. На нічийний результат коефіцієнт 33.

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Прогноз betfair

Найменший коефіцієнт на нічию в поєдинку пропонують фахівці betfair – 25. Що цікаво, бої Усика та Візерспуна ніколи не завершувалися нічиєю. Олександр виграв усі поєдинки (12 нокаутом). Послужний список Чазза значно більший, однак він тричі зазнавав поразок.

На перемогу Усика, яка стане четвертою поразкою в кар'єрі Візерсупуна, експерти betfair пропонують коефіцієнт 1,002. На те, що поєдинок завершиться звитягою американського боксера – коефіцієнт 16.

Бій Олександр Усик – Чазз Візерспун відбудеться у ніч з 12 на 13 жовтня у Чикаго (США). Огляд дебюту Усика в супертяжах читайте на сайті Спорт24.