Усик влаштував запальне тренування на київському пляжі: відео

Чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBC, WBO і IBF Олександр Усик продовжує підготовку до дебюту в суперважкому дивізіоні.

Український боксер вирішив провести тренування на свіжому повітрі й потренувався на піску біля озера Тельбін в Києві, як це робив в кінці березня.

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Фото: facebook.com/groups/kiev.bereznyaki

Наступний поєдинок за участі Усика відбудеться 25 травня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Двобій в Україні покаже телеканал "Інтер".

Відомо, що Карлос Такам може отримати 800 тисяч доларів, якщо переможе Олександра Усика. Скільки за цей бій отримає українець – поки невідомо.

Також промоутер Олександр Красюк повідомляв, що українські боксери Василь Ломаченко (13-1, 10 КО), Олександр Усик та Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) мріють провести бій на київському стадіоні НСК "Олімпійський".

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