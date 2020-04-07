Усик взяв участь в уроці для школярів: відео
Боксер Олександр Усик та гімнастка Наталія Годунко взяли участь в онлайн-уроці для українських школярів. Відомі українські спортсмени стали гостями для восьмикласників на уроці руханки.
Усик, Годунко та вчителька з руханки провели для школярів декількахвилинну розминку на телеканалі "ПЛЮСПЛЮС".
Дивіться також Усик шокував мережу гарматною роботою рук на тренуванні: відео
Відео уроку руханки з Усиком та Годунко
Що відомо про онлайн-уроки?
Через карантин в Україні, пов'язаний з пандемію коронавірусу школярі мають змогу навчатися онлайн.
Проєкт називається "Всеукраїнська школа онлайн". Трансляції уроків по телебаченню розпочались у понеділок, 6 квітня.
До теми Стартували онлайн-уроки для школярів: розклад занять та список каналів
40 педагогів з Києва проводять онлайн-уроки для школярів 5-11 класів.
Знімання уроків відбувались у Новопечерській школі міста Києва. У відеозаняттях взяли участь українські ведучі, музиканти, актори, тощо.
Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Не можу цього зрозуміти, – гравець збірної України з футболу про декомунізаціюсьогодні , 14:37
-
Артем Кравець: Російський чемпіонат сильніший за український, у них немає проблем з війноюсьогодні , 14:01
-
У поєдинку із Лопесом потрібно включати боксерський IQ: Ломаченко про майбутнього суперникасьогодні , 10:43
-
Помер експрезидент "Буковини" Василь Федорюк: причина смертісьогодні , 11:04
-
"Динамо" має бути кращим за всіх: чемпіон світу провів онлайн-тренування для "динамівців"сьогодні , 14:32
-
Шестиразова чемпіонка світу з біатлону завершила кар'єрусьогодні , 14:15