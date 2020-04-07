Усик взяв участь в уроці для школярів: відео

Боксер Олександр Усик та гімнастка Наталія Годунко взяли участь в онлайн-уроці для українських школярів. Відомі українські спортсмени стали гостями для восьмикласників на уроці руханки.

Усик, Годунко та вчителька з руханки провели для школярів декількахвилинну розминку на телеканалі "ПЛЮСПЛЮС".

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Відео уроку руханки з Усиком та Годунко

Що відомо про онлайн-уроки?

Через карантин в Україні, пов'язаний з пандемію коронавірусу школярі мають змогу навчатися онлайн.

Проєкт називається "Всеукраїнська школа онлайн". Трансляції уроків по телебаченню розпочались у понеділок, 6 квітня.

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40 педагогів з Києва проводять онлайн-уроки для школярів 5-11 класів.

Знімання уроків відбувались у Новопечерській школі міста Києва. У відеозаняттях взяли участь українські ведучі, музиканти, актори, тощо.

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