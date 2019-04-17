Усик з вагою у 84 кг робив клоунів з боксерів, що важили 91 кг, – екс-тренер збірної України

Колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський переконаний, що чемпіон світу WBC, WBO та IBF у першій важкій вазі має шанси стати абсолютним чемпіоном і у суперважкій вазі.

Таку думку Дмитро Сосновський висловив у ексклюзивному інтерв'ю сайту Спорт24. За його словами, Усик ще у першій важкій вазі спокійно перемагав важковаговиків.

"Сашко може перемагати зараз будь-якого важковаговика. Він зараз вже за сто кілограмів і каже, що бойову зробить 98 кг. Я вперше його возив з вагою 84 кг, коли він виступав у першій важкій вазі. Коли він завойовував ліцензію, то перемагав важковаговиків, які важили по 91 кг і більше. Він робив з них клоунів на турнірі в Італії. В серії WSB ви бачили яких важковаговиків він перемагав. Тому думаю, якщо він буде у хорошій формі і все правильно зробить, то зможе стати чемпіоном у суперважкій вазі", – заявив Дмитро Сосновський.

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Попри те, що в Усика немає нокаутуючого удару, він здатен фізично виснажити суперника у ринзі.

"Кажуть, що в нього немає нокаутуючого удару. Ну немає, але він людей і так "перевертав". Треба розуміти, що не всі боксери нокаутери. Є ще ігровики і темповики. Нокаутерами народжуються. "Банка" або є, або немає. В Сані є багато даних та якостей боксера, завдяки яким він може спокійно перекрити відсутність нокаутуючого удару. Хоча це бокс, і нокаутуючий удар може бути в будь-який момент. Він так вимотає швидкістю рук і ніг, що суперники самі попадають. В нього є багато варіантів", – підсумував Дмитро Сосновський.

Що таке хевівейт та крузервейт? І хто такі абсолютні чемпіони світу?

Вагові категорії у боксі. вага кожного боксера не повинна перевищувати верхньої межі. Хевівейт (Heavyweight) – важка вагова категорія – понад 90,72 кілограма (200 фунтів). Крузервейт (Cruiserweight) – перша важка вага – до 90,72 кілограма.



Щоб стати абсолютним чемпіоном світу, треба володіти чемпіонським поясами у своїй ваговій категорії за версіями WBA, WBC, IBF та WBO. Такими поясами володів Олександр Усик у першій важккій вазі. Але після переходу у важку вагову категорію та відмови від захисту своїх титулів у крузервейті, він втратив титул абсолютного чемпіонат світу.