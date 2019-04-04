Усик зачитав власний вірш про кохання: відео

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Олександр Усик
Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик не лише добре боксує, але й пише вірші. Хоча рідко де їх публікує.

До слова, стала відома ймовірна дата поєдинку Усик – Такам

Під час підготовки до дебюту у суперважкій вазі, Усик опублікував відео з тренувального табору. На цьому відео знайшлося місце і ліриці. Під час сніданку Олександр зачитав власний вірш. Він про кохання.

Душа поэта сильно плачет,
Любов прогнали из домов.
Любов не ценим и не прячем,
Любов гуляет среди ветров.

Ветра другие нынче стали,
Не греют теплой весною,
Но дождь весенний сильно плачет,
Нам говорит: верни любов.

Верни ту верность, что так сильно
Нас бережет в краю чужом,
Чтобы десятки километров
Любов могла пройти с тобой.

При встрече обними родную
И сохрани свою любов.
Нам небеса в этом помогут –
Любов вернуть в наш каждый дом.

Олександр Усик готується до бою проти Карлоса Такама. Бій запланований на 25 травня (попередня дата). Відбудеться він у США – Чикаго чи Оксон-Хіллі.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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