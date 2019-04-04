Усик зачитав власний вірш про кохання: відео

Український боксер Олександр Усик не лише добре боксує, але й пише вірші. Хоча рідко де їх публікує.

До слова, стала відома ймовірна дата поєдинку Усик – Такам

Під час підготовки до дебюту у суперважкій вазі, Усик опублікував відео з тренувального табору. На цьому відео знайшлося місце і ліриці. Під час сніданку Олександр зачитав власний вірш. Він про кохання.

Душа поэта сильно плачет,

Любов прогнали из домов.

Любов не ценим и не прячем,

Любов гуляет среди ветров.



Ветра другие нынче стали,

Не греют теплой весною,

Но дождь весенний сильно плачет,

Нам говорит: верни любов.



Верни ту верность, что так сильно

Нас бережет в краю чужом,

Чтобы десятки километров

Любов могла пройти с тобой.



При встрече обними родную

И сохрани свою любов.

Нам небеса в этом помогут –

Любов вернуть в наш каждый дом.

Олександр Усик готується до бою проти Карлоса Такама. Бій запланований на 25 травня (попередня дата). Відбудеться він у США – Чикаго чи Оксон-Хіллі.

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