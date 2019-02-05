Усик занадто малий для суперважкої ваги, – екс-чемпіон WBC

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Амір Хан
Амір Хан / parhlo.com

Колишній чемпіон світу за версією WBC у середній вазі британець Амір Хан вніс українців Василя Ломаченка та Олександра Усика у свій список найкращих боксерів світу. Також Хан оцінив перспективи Усика в суперважкій вазі.

Амір Хан назвав Усика одним зі своїх улюблених боксерів.

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"У свій список найкращих боксерів світу я б вніс Усика (думаю, що він відмінний боксер, один з моїх улюблених), Ломаченка, Теренса Кроуфорда. Мало чув про хлопців з більш легких вагових категорій. Сауль Альварес також повинен бути тут, він постійно вражає своїми виступами. Не знаю, чи заслуговує Геннадій Головкін місця в топ-5, хоч він і хороший боксер", – заявив Хан.

Усик в суперважкій вазі? Думаю, що в поєдинку проти когось великого й важкого він буде занадто малий. Думаю, він повинен залишатися у важкій вазі, але, може там не так багато грошей. Можливо, він хоче змінити дивізіон, тому що в супертяжах більше грошей? Врешті-решт ми всі заробляємо гроші й б'ємося за чеки. Він вірить в те, що якщо підніметься у вазі й буде битися з такими іменами, як Джошуа або Уайлдер, то ці гроші будуть великими. Мені здається, він трошки малий у вазі й розмірах. Я знаю, що у нього є навички, сила, але як він буде триматися перед великим хлопцем?,
– резюмував британець.

"Думаю, він спарингував з Володимиром Кличком, вони ж обидва з України, і зрозумів, як це, боксувати з супертяжем. Хоч би що там було, це великий крок – з важкого в суперважкий дивізіон. Подивимося", – додав екс-чемпіон світу.

 

 

Свій останній бій Усик провів 11 листопада 2018 року, коли нокаутував британця Тоні Белью. Зберігши усі пояси у важкій вазі, Олександр наразі планує піднятися до суперважкої ваги.

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
Джерело: 24 Канал
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