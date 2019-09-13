Усик запросив своїх фанатів на бій проти Спонга: відео

Український боксер Олександр Усик готується до дебюту у суперважкій вазі.12 жовтня він буде битися проти голландця Тайрона Спонга.

Бій Усик – Спонг відбудеться в Чикаго на Wintrust Arena. За словами промоутера українця, майже всі квитки на цей бій продані. Відтак очікується аншлаг.

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Та Усик вирішив ще раз запросити усіх своїх вболівальників на цей бій. Відео англійською мовою він виклав в Instagram.

До слова: Усика до наступного бою готують два габаритні американці, один з них бився з українцем