Усик запросив своїх фанатів на бій проти Спонга: відео

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Олександр Усик
Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик готується до дебюту у суперважкій вазі.12 жовтня він буде битися проти голландця Тайрона Спонга.

Бій Усик – Спонг відбудеться в Чикаго на Wintrust Arena. За словами промоутера українця, майже всі квитки на цей бій продані. Відтак очікується аншлаг.

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Та Усик вирішив ще раз запросити усіх своїх вболівальників на цей бій. Відео англійською мовою він виклав в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

See you 12 October#usyk #lomus17#ilinois #boxing #ukraine #akblapin #loma#usykspong #usa #california

Допис, поширений Usyk Aleksandr (@usykaa)

До слова: Усика до наступного бою готують два габаритні американці, один з них бився з українцем

 

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Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Усик – Спонг
Джерело: 24 канал
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