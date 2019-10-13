Усик заспівав гімн з українцями після бою у Чикаго: відео

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Олександр Усик
Олександр Усик / twitter.com/DAZN_USA

Після бою в Чикаго команда Олександра Усика зібралася у ресторані відсвяткувати перемогу. У ніч з 12 на 13 жовтня Олександр переміг Чазза Візерспуна.

Після поєдинку Олександр Усик з командою зустрілися з українцями, які прийшли на поєдинок проти Чазза Візерспун.

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Усі разом заспівали гімн України. Додамо, що Олександр боксував проти Візерспуна у патріотичних шортах з написами "Україна" та "Сімферополь".

Відео з ресторану

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aleksandr Usyk after the fight night

Допис, поширений LomUs️ (@lomus_official)

Як відомо, у бою між Олександром Усиком та Чаззом Візерспуном у суботу, 12 жовтня, була зафіксована дострокова перемога українця. Після сьомого раунду Візерспун відмовився продовжувати бій.

За сім раундів Візерспун завдав лише 21 точний удар. Натомість Усик його цілковито переважив, як і в кількості ударів, так і за точністю. Українець завдав 347 ударів, 139 з яких (40%) були точними.

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Після поєдинку Усик заявив, що між крузервейтом, де він був абсолютним чемпіоном, і хевівейтом є різниця. Втім, Олександр готовий до бою з топ-боксерами.

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Усик – Візерспун Олександр Усик
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