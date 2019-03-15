Усик заспівав відому пісню про ганебну поразку "Динамо": відео
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик заспівав пісню після поразки "Динамо" у Лізі Європи.
Кияни розгромно програли "Челсі" у Києві й вилетіли з 1/8 фіналу Ліги Європи.
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Усик відвідав матч, а після нього записав відео з відомою піснею "Аргентина – Ямайка 5:0". Олександр замінив Аргентину на "Челсі", а Ямайку на "Динамо".
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Джерело: 24 Канал
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