Усик заспівав відому пісню про ганебну поразку "Динамо": відео

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Усик заспівав відому пісню про ганебну поразку "Динамо"
Усик заспівав відому пісню про ганебну поразку "Динамо" / twitter.com/chelseafc

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик заспівав пісню після поразки "Динамо" у Лізі Європи.

Кияни розгромно програли "Челсі" у Києві й вилетіли з 1/8 фіналу Ліги Європи.

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Усик відвідав матч, а після нього записав відео з відомою піснею "Аргентина – Ямайка 5:0". Олександр замінив Аргентину на "Челсі", а Ямайку на "Динамо".

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Динамо Олександр Усик Ліга Європи Футбол Челсі
Джерело: 24 Канал
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