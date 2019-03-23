Усик збереже один з чемпіонських поясів

Міжнародна боксерська федерація (IBF) поки не планує забирати чемпіонський пояс у важкій вазі в українця Олександра Усика. Все через те, що Усик поки офіційно не оголосив про перехід у суперважку вагу.

Тож лише коли Олександр Усик офіційно оголосить про свій перехід в надважкий дивізіон, керівництво IBF призначить поєдинок за вакантний титул. Проте поки про такі рішення говорити передчасно.

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"Ми ще не були проінформовані про майбутню кар'єру Усика, тому титул залишається у нього", – повідомили в прес-службі Міжнародної боксерської федерації.

При цьому Усик наступний бій може провести 18 травня. Його ймовірний суперник – камерунець Карлос Такам. Це буде бій у суперважкій вазі. Однак бій можуть перенести на 17 травня. Як тільки буде офіційно оголошено про проведення цього поєдинку, Усик буде змушений відмовитися від своїх чемпіонських поясів у важкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO та IBF