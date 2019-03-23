Усик збереже один з чемпіонських поясів

15 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик

Міжнародна боксерська федерація (IBF) поки не планує забирати чемпіонський пояс у важкій вазі в українця Олександра Усика. Все через те, що Усик поки офіційно не оголосив про перехід у суперважку вагу.

Тож лише коли Олександр Усик офіційно оголосить про свій перехід в надважкий дивізіон, керівництво IBF призначить поєдинок за вакантний титул. Проте поки про такі рішення говорити передчасно.

Читайте також: Усик показав, як танцює під час тренування: веселе відео

"Ми ще не були проінформовані про майбутню кар'єру Усика, тому титул залишається у нього", – повідомили в прес-службі Міжнародної боксерської федерації.

При цьому Усик наступний бій може провести 18 травня. Його ймовірний суперник – камерунець Карлос Такам. Це буде бій у суперважкій вазі. Однак бій можуть перенести на 17 травня. Як тільки буде офіційно оголошено про проведення цього поєдинку, Усик буде змушений відмовитися від своїх чемпіонських поясів у важкій вазі за версіями WBA, WBC, WBO та IBF

 

 

blog_ava
Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
сьогодні
29725
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Євро-2020: Швейцарія без проблем обіграла Грузію (відеоогляд)
сьогодні 18:49 Євро-2020: Швейцарія без проблем обіграла Грузію (відеоогляд)
91
Як П'ятов у фантастичному стрибку врятував збірну України від голу: відео
сьогодні 14:33 Як П'ятов у фантастичному стрибку врятував збірну України від голу: відео
1709
Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб
22 березня 11:12 Андрій Шевченко заговорив про бажання тренувати клуб
758
Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
21 березня 20:41 Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
472
Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
21 березня 18:00 Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
Михайло Гема 363
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук