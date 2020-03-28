Усик здивував фанатів креативним жонглюванням – відео
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Ексабсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (17-0, 13 КО) продовжує тренуватись під час карантину. Українець виклав нове відео із свого челенджу креативного жонглювання.
Олександр Усик (17-0, 13 КО) запропонував своїм фанатам не нудьгувати під час карантину і запустив новий челендж у своєму інстаграмі. Боксер вже виклав перше відео у якому жонглює монетами.
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Усик додав, що найкреативніші відео потраплять до нього у сторіс. Відео треба залити на свою сторінку, поставивши хештег #UsykChallenge .
Цього ж разу боксер запостив нове відео із тренування. У ролику можна побачити, що у руках Олександра пляшка із водою та фрукти, цим спортсмен вирішив спробувати пожонглювати.
- Усик готується до бою з Дереком Чісорою, який стане другим його поєдинком в суперважкій вазі після переможного дебюту з Чаззом Візерспуном у жовтні минулого року. Однак, бій з американцем відкладений на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Усик та Чісора висловили сподівання, що все ж зустрінуться 23 травня.
- Ентоні Джошуа незабаром належить захист титулів у бою з болгарином Кубратом Пулєвим, але в разі перенесення цього поєдинку він може побитися і з Тайсоном Ф'юрі.
- Водночас, на бій з Ф'юрі зараз претендує Деонтей Уайлдер. Їх вже третій поєдинок запланований на 18 липня.
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