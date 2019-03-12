Усик здійняв хвилю обурення, виклавши відео зі скандальним священником РПЦ

256 Читать новость на русском
Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) привітав усіх православних християн з Прощеною неділею, а також нагадав про початок Великого посту.

У своєму акаунті наш прославлений боксер розмістив уривок із проповіді скандально відомого священика РПЦ, який втік до Росії після Революції Гідності, протоієрея Андрія Ткачова.

Читайте також: Усик закликав українців вірити в Бога, а не у патріархати: відео

Якщо буде ситуація, яка зобов’язує до опору і захисту себе або інших, то, будь ласка, бийте в ріпу і не питайте прізвище. Бий у капусту, як можеш, і не турбуйся про те нітрохи. І потім навпаки, скажеш "слава Богу, що потрапив". Для цього ходіть на бокс. Всі православні християни повинні бути загартовані і спортивні,
– зазначено у відео.

Відео про слова протоієрея викликали шквал обурень під постом Усика. Користувачі обурені були тим, як мова священнослужителя ув'язується з постулатами Біблії.

Раніше Спорт 24 писав, що Олександр Усик збурив соцмережі своїм постом в Instagram із привітанням з 23 лютого, святкування якого скасували ще у 2014 році.

Деяких фанів пост із підписом "Мир всім, зі святом, мужики" розгнівав, а хтось навпаки став на бік Усика. Загалом дискусія розтяглась на більш ніж 900 коментарів.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Прогноз погоди на 12 березня: штормовий вітер і дощ зі снігом не полишать Україну
сьогодні
4785
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик РПЦ Великий піст Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Помер легендарний нападник збірної Бразилії Коутіньо
сьогодні 09:50 Помер легендарний нападник збірної Бразилії Коутіньо
279
Футболіст побіг святкувати гол і раптово зник: відео
сьогодні 08:00 Футболіст побіг святкувати гол і раптово зник: відео
2117
Легендарний баскетболіст Майкл Джордан потрапив у список мільярдерів від Forbes: статки гравця
11 березня 17:41 Легендарний баскетболіст Майкл Джордан потрапив у список мільярдерів від Forbes: статки гравця
371
В Англії брутальний фанат відправив футболіста у нокдаун прямо на полі: відео
11 березня 15:28 В Англії брутальний фанат відправив футболіста у нокдаун прямо на полі: відео
1483
Легендарний тренер "Барселони" та "Баварії" завершив кар'єру
11 березня 13:58 Легендарний тренер "Барселони" та "Баварії" завершив кар'єру
255
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук