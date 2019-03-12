Усик здійняв хвилю обурення, виклавши відео зі скандальним священником РПЦ

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) привітав усіх православних християн з Прощеною неділею, а також нагадав про початок Великого посту.

У своєму акаунті наш прославлений боксер розмістив уривок із проповіді скандально відомого священика РПЦ, який втік до Росії після Революції Гідності, протоієрея Андрія Ткачова.

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Якщо буде ситуація, яка зобов’язує до опору і захисту себе або інших, то, будь ласка, бийте в ріпу і не питайте прізвище. Бий у капусту, як можеш, і не турбуйся про те нітрохи. І потім навпаки, скажеш "слава Богу, що потрапив". Для цього ходіть на бокс. Всі православні християни повинні бути загартовані і спортивні,

– зазначено у відео.

Відео про слова протоієрея викликали шквал обурень під постом Усика. Користувачі обурені були тим, як мова священнослужителя ув'язується з постулатами Біблії.

Раніше Спорт 24 писав, що Олександр Усик збурив соцмережі своїм постом в Instagram із привітанням з 23 лютого, святкування якого скасували ще у 2014 році.

Деяких фанів пост із підписом "Мир всім, зі святом, мужики" розгнівав, а хтось навпаки став на бік Усика. Загалом дискусія розтяглась на більш ніж 900 коментарів.

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