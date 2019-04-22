Усик жорстко підбив підсумки другого туру президентських виборів: відео

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Олександр Усик
Олександр Усик / Фото з відкритих джерел

Чемпіон світу WBC, WBO і IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) прокоментував результати другого туру президентських виборів в Україні.

Боксер залишився задоволений підсумками голосування, згідно з якими Володимир Зеленський стане новим президентом країни.

А Ви бачили, як Усик у виснажливих тренуваннях готується до дебюту в супертяжах?

У нас новий президент. Знаєте, що дуже цікаво? Подивитися на тих перевертнів, які зараз будуть перевертатися, будуть перевтілюватися в інше обличчя. Насправді їх потрібно пробачити. Пробачити та посадити,
– прокоментував боксер.

Наступний поєдинок за участі Усика відбудеться 25 травня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Його суперником буде Карлос Такам, а двобій в Україні покаже телеканал "Інтер".


Результати Національного екзит-полу президентських виборів

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Теги: Президентські вибори 2019 Спорт Новини Спорту Бокс Олександр Усик
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