Усик жорстко підбив підсумки другого туру президентських виборів: відео

Чемпіон світу WBC, WBO і IBF у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) прокоментував результати другого туру президентських виборів в Україні.

Боксер залишився задоволений підсумками голосування, згідно з якими Володимир Зеленський стане новим президентом країни.

А Ви бачили, як Усик у виснажливих тренуваннях готується до дебюту в супертяжах?

У нас новий президент. Знаєте, що дуже цікаво? Подивитися на тих перевертнів, які зараз будуть перевертатися, будуть перевтілюватися в інше обличчя. Насправді їх потрібно пробачити. Пробачити та посадити,

– прокоментував боксер.

Наступний поєдинок за участі Усика відбудеться 25 травня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Його суперником буде Карлос Такам, а двобій в Україні покаже телеканал "Інтер".



Результати Національного екзит-полу президентських виборів

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