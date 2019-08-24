Усик зізнався, чому ніколи не вийде в ринг з російськими боксерами

Український боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) прокоментував можливе проведення бою проти росіянина Андрія Федосова.

За його словами, російський боксер не буде його суперником, тому що цей поєдинок обов'язково б перевели в політичну площину.

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"Була інформація, що моїм суперником стане Андрій Федосов. Ні. Федосов не буде моїм суперником. Чому? Тому що ми розмовляли ще перед цим, коли опонентом міг стати Олександр Повєткін", – написав Олександр Усик в Stories своєї сторінки в Instagram.

Я не хочу боксувати з цими хлопцями, тому що це обов'язково переведуть в політичну площину і один одного будуть обзивати і все таке. Мене це не влаштовує і мені це не потрібно. Я не хочу цього бруду, нормально ставлюся до хлопців і до їхніх сімей. Просто не хочу ось цього лайна.

Федосов міг стати третім суперником Усика з Росії. Раніше українець побив Андрія Князєва (16-7, 9 КО) і Мурата Гассієва (26-1, 19 КО).

Зараз Усик готується до свого дебюту в суперважкій вазі, який відбудеться 12 жовтня. Однак, ім'я суперника поки не відомо.

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Українець повинен був битися проти камерунця Карлоса Такама. Однак, у ЗМІ з'явилася інформація, що двобій під загрозою зриву. Ситуацію начебто змінило те, що Карлос Такам підписав контракт з промоутерською компанією Star Boxing.

Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.