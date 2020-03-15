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Усик зізнався, що "захворів новим вірусом" – відео

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Олександр Усик / Getty Images

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) повідомив своїм прихильникам, що захворів новим видом вірусу.

Усик в Instagram піджартував над своїми підписниками і сказав, що захворів "хеппівірусом" (вірус щастя). Його слова цитує luckypunch.net.

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Я хочу вам в дечому зізнатися. Ось прям відверто сказати. Я хворий. І можу розповісти, чому. Новий виток вірусу, ним хворіють багато людей, хоча до кінця цього не знають. Але я дізнався. Це хеппівірус. Ще раз повторю: хеппівірус,
– повідомив боксер, попутно керуючи своєю машиною.

Раніше Усик поділився думкою про епідемію китайського коронавірусу COVID-19. Він заявив, що є серйозніші проблеми, а тому зациклюватися на вірусі не варто.

  • Нагадаємо, що Олександр Усик вирішив убезпечити себе від коронавіруса під час зустрічі з Дереком Чісорою. Українець зробив селфі з опонентом, після чого розпорошив в повітря невідому речовину з балончика.
  • Олександр Усик вийде на ринг проти британця Дерека Чісори (32-9, 23 KO) 23 травня.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Олександр Усик Бокс
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