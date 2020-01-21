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Усик значно покращив свої позиції в оновлених рейтингах боксерських організацій

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Олександр Усик / Getty Images

Український боксер Олександр Усик провів лише один бій у важкій вазі. Однак це не завадило йому зайняти лідируючі позиції в оновлених рейтингах боксерських організацій.

Усик залишився на першому місці в рейтингу WBO і є офіційним претендентом на пояс чемпіона у важкій вазі, яким володіє Ентоні Джошуа. Та варто відзначити. що перше місце у цьому рейтингу Усик отримав, адже був чемпіоном у крузервейті цієї боксерської організації.

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У рейтингу WBC Олександр займає друге місце після Тайсона Ф'юрі. Чемпіонський титул в цій версії утримує американець Деонтей Уайлдер, а тимчасовим чемпіоном є Ділліан Уайт.

У рейтингу WBA Усик також йде на другому місці, після Тревора Брайана. Тут чемпіонським поясом теж володіє Ентоні Джошуа. А титул регулярного чемпіона утримує Мануель Чарр.

За версією IBF Усик посідає лише шосте місце.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Усик
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