Усик знову тренується: боксер поділився енергійним відео

Олександр Усик повернувся до спортивного залу після травми. Олександр починає набирати форму, щоб дебютувати в суперважкій вазі.

На початку травня Усик зазнав травми біцепса під час підготовки до дебютного в суперважкій вазі бою. 25 травня в Оксон-Хіллі українець мав зустрітися з Карлосом Такамом. Однак через травму біцепса бій не відбувся.

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Тепер же Олександр, схоже, що відновився після травми. Усик поділився відео з тренування. Як видно, боксер працює двома руками, що може означати, що травма біцепса вже в минулому.

Наразі актуальним залишається питання, хто ж буде суперником українця. Після то, як Олександр зазнав травми, один з його промоутерів Олександр Красюк заявив, що в команді більше не розглядають Такама як кандидата на дебютний для українця бій у супертяжах.

Ситуацію начебто змінило те, що Олександр був призначений обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO.

Але співпромоутер Усика Едді Хірн з компанії Matchroom Boxing переконаний, що Олександр проведе бій саме проти Такама, як і планувалося. За його словами, поєдинок Усика відбудеться в кінці вересня або ж у жовтні.

Потенційний суперник Усика готовий вийти в ринг. За словами Такама, він сподівається нокаутувати українця.