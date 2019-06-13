Усик зробив несподівану заяву про втрату чемпіонських поясів: Для чого мені їх тримати?

Український боксер Олександр Усик, який переходить в суперважку вагу, прокоментував те, що його позбавили вже трьох чемпіонських поясів.

Наразі в Усика залишається тільки один чемпіонський пояс IBF у важкій вазі. Перед тим в Усика забрали чемпіонський титул WBA, після чого він втратив звання абсолютного чемпіона світу. Згодом в Олександра забрали пояс WBC та WBO.

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Усик вважає правильним, що інші боксери битимуться за пояси, якими він володів донедавна.

Я йду в супертяжі. Для чого мені їх тримати? Я їх виграв – все, вони вже мої. А зараз нехай хлопці за них боксують,

– сказав Олександр.

На думку Олександра, неправильно переходити в іншу вагову категорію й зберігати всі пояси. Усик підтвердив, що відмовиться від поясу IBF.

IBF, я думаю, зараз трішки й ми відмовимося від нього. Я не збираюся повертатися (в 1-у важку вагу, – Спорт24). А, коли я повернуся, то доведеться їх зібрати ще раз,

– резюмував Олександр.

Згодом Усик заперечив можливе повернення із суперважкої ваги в 1-у важку.

32-річний Усик наразі відновлюється після травми біцепса, яку він отримав в ході підготовки до бою з камерунцем Карлосом Такамом. Очікується, що дебют Олександра в суперважкій вазі відбудеться восени.