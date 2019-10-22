Усик зводить Уайлдера в школу, – Ломаченко дав прогноз на бій

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Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / boxingscene.com

Василь Ломаченко оцінив шанси Олександра Усика в поєдинку проти чемпіона світу за версією WBC Деонтея Уайлдера. Василь впевнений у перемозі земляка.

Під час Конгресу WBC, на якому Ломаченко й Усик отримали пам'ятні статуетки, Василя запитали про шанси Олександра проти Уайлдера.

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На запитання Ломаченко відповів коротко: "Усик зводить Уайлдера в школу".

Відео коментаря Ломаченка

Що відомо про дебют Усика в суперважкій вазі?У ніч на 13 жовтня Усик у Чикаго (США) переміг Чазза Візерспуна. Українець здолав американця, оскільки той не зміг продовжити бій після семи раундів. Усик – офіційний претендент на титул WBO.

Раніше Олександр заявляв, що хоче боксувати зі всіма сильними боксерами, але Уайлдер – найбільш цікавий для нього суперник.

Найважчий опонент – Тайсон Ф’юрі, а найлегший – Деонтей Уайлдер. Я з ним хочу битися, і все. Я пожартував, що Деонтей Уайлдер буде найлегшим. Не буває легких боїв. Треба працювати, і все прийде. В нього є пояс, він сильний,
– підсумував Усик.

 
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко Олександр Усик Деонтей Уайлдер
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