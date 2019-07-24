Усик зворушливим віршем відреагував на смерть боксера Дадашева

Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик відреагував на смерть боксера Максима Дадашева. Серце російського спортсмена перестало битися 23-го липня.

Олександр Усик у своєму Instagram опублікував фотографію Максима, а також вірш.

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Вірш подано мовою оригіналу

Я болен боксом я это знаю, я болен тем что манит и пленит, и нету дня чтоб я не думал.

Когда закончу как дальше жить.

Как жить , без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь,

Я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав.

Когда я в ринге я живу, я расцветаю как тюльпан, и если нету в жизни бокса.

Я разлечусь как одуван. Бокс для меня, как смысл жизни, который Бог мне в жизни дал.

У кінці свого допису Олександр Усик висловив співчуття близьким російського боксера.

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Російський боксер Максим Дадашев помер в США в результаті травм, отриманих під час бою, що відбувся у ніч на 20 липня. В 11-у раунді бою з пуерториканцем Сабріелем Матіасом росіянин пропустив потужний удар зліва, але з труднощами встояв на ногах.

Матіас пішов добивати суперника, але нокаутувати не зумів, адже кут росіянина зупинив поєдинок. Після завершення зустрічі боксерові стало погано, і його екстрено госпіталізували.

Медики зуміли усунути крововилив і зняти набряк. Дадашев був введений у медикаментозну кому. У ході операції у Максима була видалена частина черепа.