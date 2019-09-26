Усик зворушливими фото та віршем привітав дружину з річницею весілля
Колишній абсолютний чемпіона світу у первій важкій вазі Олександр Усик показав фото і присвятив дружині вірші на честь 10-річного ювілею з їх весілля.
Олександр поділився в Instagram раритетними знімками зі своєю дружиною, зокрема, показавши, як саме брюнетка на ім'я Катя окільцювала його в 2009-му.
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Ілюстрації Усик супроводжував романтичними підписами. Наприклад: "Ось ти і попався, думав я. Зараз я думаю: Слава Богу, що я попався тоді", "Без тебе я не я. Без тебе не літаю, немає крил. А з тобою я живий, як вода".
Олександр Усик привітав дружину з річницею весілля / Фото: Instagram
До слова, після випуску з університету пара почала жити разом, а в 2009 році офіційно стали чоловіком і дружиною.
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