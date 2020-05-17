В Усика відповіли Грицаю: Рядовий спортсмен побажав стати більш відомим, ніж належить бути

Промоутер Олександр Красюк прокоментував виклик на бій, який отримав Олександр Усик від борця Богдана Грицая. Борець вільного стилю хоче провести з Усиком поєдинок без правил. Олександр наполягає, щоб бій відбувся за правилами боксу.

Олександр Красюк у коментарі XSPORT заявив, що завдяки імені Усика публічні особи хочуть "бути почутими".

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"Зростаюча популярність Усика не залишає байдужим практично нікого. Публічні особи, спортсмени, політики – всі намагаються бути почутими. І для цієї мети використовують згадку про найпопулярнішого спортсмена нашої країни. Кажуть різне... але мета, яку переслідують, все ж є егоїстичною в кожному окремому випадку", – вважає Красюк.

До цієї когорти Красюк відніс призера чемпіонату світу U-23 у вільній боротьбі Грицая.

Не виняток і виклик, кинутий юним борцем з Шепетівки, про якого ніхто ніколи не чув. Рядовий спортсмен побажав стати більш відомим, ніж належить бути атлету з не настільки видатним досягненням в спорті,

– заявив Красюк.

Красюк поставив під сумнів, що через місяць про Грицая хтось згадає.

Чи згадають про нього через місяць? Чи ввійде він в історію? Чи стане він легендою? Одне можна сказати з упевненістю, що цього точно не відбудеться внаслідок кинутого ним виклику Усику,

– зазначив промоутер Усика.

Також Красюк прокоментував релігійні переконання Усика. Він заявив, що К2 Promotions толерантно ставиться до представників різних конфесій.

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"Ми можемо погоджуватися або не погоджуватися з думкою спортсмена. Але ми точно зобов'язані поважати його позицію, як і позицію будь-якої людини", – заявив Красюк.

Усик – Грицай: причини конфлікту

32-річний Усик знявся у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес". Фільм вихваляє єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України.

У результаті Усика і Василя Ломаченка, який теж знявся у фільмі, внесли у базу "Миротворець".

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Після цього з'явилося звернення Грицая, який запропонував Усику провести бій без правил. Як пояснив Грицай, він не кидав виклик Усику, а прийняв його від боксера.

Богдан вважає, що Усик кинув виклик своїм відео, яке Усик розмістив в інстаграмі. В ньому боксер нокаутує "диванних експертів".

Слід зазначити, що відео з'явилося 4 травня, а фільм "Здрастуй, брате! Христос воскрес", 5-го травня. Таким чином, це не була відповідь Усика на критику за участь у релігійному фільмі. Ймовірно, це була відповідь Івану Редкачу.

Усик записав нове відео, в якому прийняв виклик Грицая. Однак Усик готовий битися тільки за правилами боксу.

У відповідь Богдан сказав, що бій за правилами боксу для нього неприпустимий.

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