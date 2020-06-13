Президент ліги професійного боксу України Михайло Зав'ялов розповів про майбутні поєдинки українців. Він вважає, що мало кому з суперників вдасться завдати поразки українським боксерам.

Михайло Зав'ялов розповів про перспективи боксерів у майбутніх зустрічах, повідомляють ФАКТИ.

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Перспектива українців

Він гадає, що зараз Ломаченка не зможе перемогти жоден із суперників. Українець знаходиться на піку своє форми. Молоді боксери будуть наступати йому на п'яти, але ще декілька років Василь зможе пробути найсильнішим.

Поділився президент і думкою про Усика. Він зізнається, що Олександр може програти в суперважкій вазі тільки одному боксеру – Тайсону Ф'юрі. З усіма іншими йому під силу розібратися і переграти в технічному плані.

Усик – талановитий боксер, олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон світу, першим в історії завоював трофей Мохаммеда Алі. Він за технікою, тактикою, роботою рук відповідає рівню боксера найвищого класу.

Ф'юрі ж – боксер, який може перемогти Усика завдяки своїй непередбачуваності. Британець виходить на ринг і не знає, що зробить в наступну секунду. Тайсон – дуже незручний суперник для будь-якого боксера.

Додамо, що наступний поєдинок Олександр Усик проведе проти Дерека Чісори. На Ломаченка ж чекає бій із Теофімо Лопесом.