Усика чекає бій на мільйон доларів: 95% на дострокову перемогу українця

У неділю, 13 жовтня, рано вранці за київським часом відбудеться один з найочікуваніших боксерських поєдинків цього року. При цьому інтерес вболівальників у всьому світі буде прикутий лише до одного боксера – Олександра Усика. Українець вже зібрав всі титули у важкій вазі, і тепер зібрався підкоряти суперважку вагову категорію.

І попри те, що дебют відбудеться проти маловідомого Чазза Візерспуна, ажіотаж навколо поєдинку все одно великий. Усика не дарма вважають феноменом і дуже хочуть побачити його в хевівейті.

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Розповідаючи про свою підготовку, Олександр заявив, що проблем з переходом до надважкої ваги у нього немає. Він зазначив, що в тренувальному процесі практично нічого не змінилося, хіба що важкої роботи стало більше. А також почалися спаринги з новими боксерами.

Одна з особливостей хевівейту в тому, що там все може вирішити один потужний удар. Поки не ясно, як їх буде тримати Олександр, але, з огляду на його рухливість, потрапити в нього буде непросто. Що ж стосується ударів самого Усика, часом лунала думка, що йому не вистачає потужності, втім, одного разу Ломаченко зазначив, що Олександр просто береже руки.

Таким чином, найближчий бій з Візерспуном, швидше за все, лише невелика перевірка для Усика. У його перемозі ніхто не сумнівається. Favorit Sport дає 95% (коефіцієнт 1,08) на те, що Олександр завершить бій достроково. Якщо ж Чазз виявиться більш стійким та вистоїть всі 12 раундів, то і тут шанси на боці українця – 84% (коефіцієнт 6,0).

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Все ще невідомо, скільки заробить Усик за цей бій. Коли мова йшла про зустріч з Карлосом Такамом (поєдинок скасували через травму Олександра), звучала сума в 1,2 мільйона доларів. Мабуть, приблизно стільки отримає українець за вихід в ринг в цей раз.