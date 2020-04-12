Усика застерегли від невдачі в новій вазі: він може зупинитися на Чісорі
Промоутер Matchroom Boxing Едді Хірн розповів, що Олександру Усику потрібен бій з Дереком Чісорою, щоб отримати зустріч з Ентоні Джошуа. Поєдинок українця з британцем Чісорою мав відбутися 23 травня, однак перенесений на невизначений термін.
В інтерв'ю Sky Sports Хірн заявив, що команда Усика розглядає бій з Чісорою, як крок до поєдинку з чемпіоном світу Ентоні Джошуа.
Хірн застеріг українця, що суперважка вага (хевівейт) відрізняється від першої важкої (крузервейт), в якій Усик став абсолютним чемпіоном світу.
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В Усика немає ні найменшого страху, але зараз він входить в зовсім інший світ. Це не важкий дивізіон, де у нього був неймовірний рух ніг. Це хевівейт, де потрібна сила, міць і м'язи. Якщо в Усика цього не знайдеться, він може зупинитися на комусь на кшталт Чісори,
– вважає Хірн.
Хірн переконаний, що з арсеналу Усика проти Чісори можуть подіяти рух та робота ніг, однак не ударна сила.
"Можливо, сумарно всі удари, які будуть нанесені під час бою і завдадуть шкоди Дереку. Усик точно б'є в ціль, його пересування фантастичні. Олександр відмінно вибирає, куди завдавати удари", – сказав Хірн.
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