Менеджер Олександра Красюк розповів нові деталі щодо організації наступного поєдинку Олександра Усика. 33-річний українець повинен зустрітися з британцем Дереком Чісорою.

Команда Усика шукає місце для бою

Красюк в інтерв'ю Boxing Social розповів, що наразі тривають пошуки місця бою. Попередньо бій мав пройти 23 травня у Лондоні.

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За інформацією Красюка, поєдинок Усик – Чісора може відбутися у серпні-вересні 2020 року.

Ми шукаємо місце і час для цього бою. Він пройде в серпні або вересні десь на планеті Земля. Усику все одно, де це буде – у Британії, США, Австралії, Новій Зеландії або Японії. Так само і по глядачах – йому все одно, будуть вони чи ні. Він хоче битися,

– сказав Красюк.

Він додав, що обговорював бій Чісора – Усик з менеджером британця Едді Хірном.

"Він говорив про те, щоб зробити його перед невеликою кількістю глядачів. Можливо, буде без глядачів", – зазначив Красюк.

За його словами, рішення щодо поєдинку буде прийматися відповідно до "коронавірусної ситуації" у світі.

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Офіційно бій мав пройти ще 23 травня у Лондоні (Англія) на O2 арені. Та поєдинок вимушено перенесли через карантин.

На цей момент точна дата бою не повідомляється.

Однак глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн припустив, що зустріч відбудеться у жовтні.

Повідомлялося, що бій може пройти у Саудівській Аравії.

Попередній бій Усик провів у жовтні 2019 року. Українець переміг Чазза Візерспуна. Того ж місяця Чісора здолав Девіда Прайса.