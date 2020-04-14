Усику буде нелегко: як Чісора бився проти Тайсона Ф'юрі – відео яскравого бою
Дерек Чісора, який стане наступним суперником Олександра Усика, має досвід поєдинків з потужними боксерами. Окрім протистояння з Віталієм Кличком, Дерек двічі зустрічався з Тайсоном Ф'юрі.
Вперше боксери зустрілися ще у 2011 році. Бій боксерів на арені "Вемблі" завершився переконливою перемогою Тайсона, хоча й рішенням суддів.
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Вдруге Ф'юрі та Чісора перетнулися у ринзі в листопаді 2014 року. Тайсон переміг, адже Чісора не зміг продовжити поєдинок.
Відео бою Ф'юрі – Чісора 2
Цією перемогою Тайсон Ф'юрі завоював титули чемпіона Європи за версією EBU, титул інтернаціонального чемпіона WBO, вакантний титул чемпіона Великобританії і статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO.
Цей бій дозволив Тайсону в майбутньому зустрітися з Володимиром Кличком та перемогти легендарного українця.
Бій Усик – Чісора офіційно перенесено. Промоутер українця вважає, що поєдинок має всі шанси відбутися у липні.
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