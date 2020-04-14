Усику буде нелегко: як Чісора бився проти Тайсона Ф'юрі – відео яскравого бою

Дерек Чісора, який стане наступним суперником Олександра Усика, має досвід поєдинків з потужними боксерами. Окрім протистояння з Віталієм Кличком, Дерек двічі зустрічався з Тайсоном Ф'юрі.

Вперше боксери зустрілися ще у 2011 році. Бій боксерів на арені "Вемблі" завершився переконливою перемогою Тайсона, хоча й рішенням суддів.

Дивіться також Усику на замітку: нокаути Дерека Чісори – відео

Вдруге Ф'юрі та Чісора перетнулися у ринзі в листопаді 2014 року. Тайсон переміг, адже Чісора не зміг продовжити поєдинок.

Відео бою Ф'юрі – Чісора 2

Цією перемогою Тайсон Ф'юрі завоював титули чемпіона Європи за версією EBU, титул інтернаціонального чемпіона WBO, вакантний титул чемпіона Великобританії і статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO.

Цей бій дозволив Тайсону в майбутньому зустрітися з Володимиром Кличком та перемогти легендарного українця.

Бій Усик – Чісора офіційно перенесено. Промоутер українця вважає, що поєдинок має всі шанси відбутися у липні.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.