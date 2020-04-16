Усику і Ломаченку не пощастило: WBO зробила невтішні прогнози щодо майбутніх боїв

Українські вболівальники можуть найближчим часом не побачити поєдинків за участю Олександра Усика та Василя Ломаченка. У Світовій боксерській організації (WBO) заявили, що великих боїв може не бути до винаходу вакцини від коронавірусу.

Президент WBO Франциско Валькарсел переконаний, що бокс не повернеться, поки вболівальникам не дозволять відвідувати заходи, повідомляє Bad Left Hook.

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"Уболівальники – невід'ємна частина боксу. Навіть незважаючи на те, що наш спорт відноситься до телевізійної сфери, я не думаю, що ми побачимо гучні поєдинки до тих пір, поки людям не дозволять відвідувати заходи", – заявив Валькарсел.

На його думку, фанати зможуть повернутися на стадіони, коли винайдуть вакцину від коронавірусу. "Це займе деякий час", – переконаний президент WBO.

У світі підтверджено 2,1 мільйона випадків зараження COVID-19. Американка Дженніфер Халлер стала першою людиною у США, якій проводять випробування експериментальної вакцини від коронавірусу.

Він заявив, що елітні бійці розраховують вийти в ринг до початку осені. Однак, за словами Валькарсела, це навряд чи станеться.

"У першу чергу, потрібно убезпечити фанатів. Думаю, що ми здатні пожертвувати грошима і часом заради вакцини. Промоутерам також слід відмовитися від прибутку", – сказав Валькарсел.

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У березні WBO повідомила, що скасувала всі поєдинки під своєю егідою до червня.

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. Українець офіційний претендент на титул Ентоні Джошуа. Усик 23 травня мав зустрітися з Дереком Чісорою, проте бій перенесено на невизначений термін.

На пояс WBO у першій напівсередній претендує Віктор Постол . Проте його поєдинок проти Хосе Раміреса (9 травня) вдруге перенесли через пандемію COVID-19.

. Проте його поєдинок проти Хосе Раміреса (9 травня) вдруге перенесли через пандемію COVID-19. Чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі є Василь Ломаченко. Бій українця проти Теофімо Лопеса (30 травня) також перенесуть.

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