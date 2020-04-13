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Усику на замітку: нокаути Дерека Чісори – відео

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Відео нокаутів Дерека Чісори / dazn

Британський боксер Дерек Чісора, який зустрінеться з Олександром Усиком, є ветераном боксерського цеху. 36-річний британець пройшов крізь вогонь і воду та чудово знає, що таке суперважка вага.

Дерек провів 41 професійний бій і здобув 32 перемоги. 23 поєдинки Чісора виграв нокаутом. Британець має потужний удар, якого Усику слід остерігатися.

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Відео нокауту Чісора – Андрас Чомор

Бій Усик – Чісора мав відбутися 23 травня у Лондоні. Але зустріч перенесено на невизначений термін через пандемію COVID-19.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Усик – Чісора Новини Спорту Спорт Бокс
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