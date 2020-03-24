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Усику пропонували гроші за програш фіналу чемпіонату світу

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Олександр Усик / 7wallpapers.net/oleksandr-usyk

Олександр Усик отримував пропозицію за гроші програти боксерський бій. Українець розповів, що це сталося на чемпіонаті світу з 2011 року у фіналі проти Теймура Мамедова з Азербайджану.

Олександр в ефірі телеканалу 2+2" розповів, що відмовився від грошей, інформує Tribuna.com.

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"До мене прийшли пропонувати лаве. Я сказав такі слова: "У мене є дочка Єлизавета. Вона виросте, і буде у неї сім'я, у неї народяться діти, онуки мої.

І онук буде ходити в школу, а йому хтось скаже: "Твій дід продажний, на лаве повівся і продався, а ми так хотіли, щоб він нам золото привіз".

Це неприйнятно, вибачте хлопці, я дуже довго до цього йшов. І гроші не в пріоритеті для мене", – сказав Усик.

Усик переміг Мамедова за очками (25:15).

Усик – Мамедов відео фінального бою

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Олександр Усик Бокс
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