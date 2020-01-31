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Усик продовжує активну підготовку до наступного бою – відео

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Олександр Усик / boxingscene.com

Український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до наступного поєдинку. Усик повинен провести бій з Дереком Чісорою.

Усик провів ранкове тренування у боксерському клубі All Stars Boxing Club.

Варте уваги: Джошуа розповів, які проблеми чекають Усика в бою з Чісорою

"Хто любить тренуватися вранці? Всім гарного дня", – йдеться у повідомленні на інстаграм-сторінці lomus_official.

  • За попередньою інформацією, наступний поєдинок Усик проведе проти британця Дерека Чісора. Бій може відбутися на O2 Arena у Лондоні.
  • Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, який співпрацює з Усиком, заявив, що бій відбудеться 28 березня або 11-го квітня.
  • Водночас промоутер українця Олександр Красюк розповів, що протягом декількох днів буде офіційна інформація щодо бою.
  • Усик зустрівся з Чісорою 7 грудня у Саудівській Аравії. Обидва відвідали реванш Ентоні Джошуа з Енді Руїсом.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Олександр Усик
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