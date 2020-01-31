Усик продовжує активну підготовку до наступного бою – відео
Український боксер Олександр Усик продовжує підготовку до наступного поєдинку. Усик повинен провести бій з Дереком Чісорою.
Усик провів ранкове тренування у боксерському клубі All Stars Boxing Club.
Варте уваги: Джошуа розповів, які проблеми чекають Усика в бою з Чісорою
"Хто любить тренуватися вранці? Всім гарного дня", – йдеться у повідомленні на інстаграм-сторінці lomus_official.
- За попередньою інформацією, наступний поєдинок Усик проведе проти британця Дерека Чісора. Бій може відбутися на O2 Arena у Лондоні.
- Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, який співпрацює з Усиком, заявив, що бій відбудеться 28 березня або 11-го квітня.
- Водночас промоутер українця Олександр Красюк розповів, що протягом декількох днів буде офіційна інформація щодо бою.
- Усик зустрівся з Чісорою 7 грудня у Саудівській Аравії. Обидва відвідали реванш Ентоні Джошуа з Енді Руїсом.
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